Bodrumspor, Topuk Yaylası'nda hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Denge ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, top kapma ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Ege temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına devam edecek.