Sefer Yılmaz: "İnşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız"

Sefer Yılmaz: 'İnşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız'
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bizim için çok güzel bir akşamdı. Başından sonuna kadar oyunun üstünlüğü bizdeydi. Skoru da erken bulduk. Geçen hafta, 3 gün önce hatta çok zorlu bir deplasmanda galibiyet almıştık. Bugünkü galibiyet o yüzden daha da değerli bir hale geldi. Şimdi play-off'taki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. İçeride son 2 maçımızda mağlubiyet almıştık, seyircimizi üzmüştük. Özellikle bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz ve bundan sonraki maçlarda çok daha bizi kalabalık bir Bodrumspor taraftarıyla desteklemelerini bekliyoruz. Bu çocuklara güvensinler, belki de bu ligin en genç kadrolarından biri. Taraftarlarımızla birlikte çok daha güzel günler bizleri bekliyor. İnşallah yolun sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Geçen sene çıktığı gibi düştü, tadı damağında kaldı bütün Bodrum halkının. Bizim de bütün sabahtan akşama belki 7/24 bunun için uğraşıyoruz. Hocamız, antrenör arkadaşlar, futbolcu kardeşlerimiz, inşallah bu yarım kalan hikayeyi bu sene yeniden Süper Lig'e çıkarak devam ettireceğiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
