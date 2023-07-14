Bodrumspor, Ondrej Celustka ve Aldair Djalo'yu transfer etti

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Bodrumspor, Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanınan Ondrej Celustka ve Portekizli Aldair Djalo'yu kadrosuna kattı. Celal Dumanlı'nın sözleşmesi de yenilendi.