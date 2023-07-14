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Bodrumspor, Ondrej Celustka ve Aldair Djalo'yu transfer etti

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Trendyol 1'inci Lig takımlarından Bodrumspor, Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanınan Ondrej Celustka ve Portekizli Aldair Djalo'yu kadrosuna kattı. Celal Dumanlı'nın sözleşmesi de yenilendi.

Trendyol 1'inci Lig'de yabancı transferinde daha önce futbolseverlerin Trabzonspor ve Antalyaspor'dan tanıdığı 34 yaşındaki sağ bek Ondrej Celustka'yı kadrosuna katan Bodrumspor, Portekizli Aldair Djalo'yla da sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ondrej Celustka Antalyaspor Trabzonspor Trendyol Spor Haberler

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