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Bodrumspor, Ondrej Celustka ile sözleşme imzaladı

Bodrumspor, Ondrej Celustka ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, eski Trabzonspor ve Antalyaspor oyuncusu Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçen sezon play-off finalinde çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, daha önce Türkiye'de Trabzonspor ve Antalyaspor forması da giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bodrum temsilcisi, son olarak ülkesinin Sparta Prag formasını giyen Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu 62 puanla 4. sırada bitiren, play-off finalinde ise Pendikspor'a 2-1 yenilerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçıran Bodrumspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Spor

Ondrej Celustka Antalyaspor Trabzonspor Spor Spor Haberler

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