Bodrumspor Göztepe'yi 3-1 yenerek üst tura yükseldi
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Spor Toto 1. Lig Play-off maçında Bodrumspor evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçta atılan goller ve maçın detayları haberimizde.
Spor Toto 1. Lig Play-off maçında Bodrumspor evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Maçtan Dakikalar:
16. dakikada Kenan'ın ortasında ceza sahası içinde Cenk'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ngalina'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada Kenan'ın ceza sahasına ortasında İsmail Köybaşı'nın ters vuruşunda top filelere gitti. 2-0
75. dakikada Yasin'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atınç'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Arda Kardeşler ilk ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Ardından VAR'ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 2-1
90+9'. dakikada ceza sahası içinde Umar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdem Bayık xx, Hakan Yemişken xx
Bodrumspor: Diogo xx, Erkan Değişmez xx (Burak Öksüz dk. 68 xx), Süleyman Özdamar xx, Samet Yalçın xx, Kenan Özer xx (Aminu Umar dk. 79 xx), Üzeyir Ergün xx, Musah xx, Ali Aytemur xx, Gökdeniz Bayrakdar xx (Hakan Özmer dk. 90 ?), Celal Dumanlı xx, Cenk Şen xx (Eren Albayrak dk. 90 ?)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Yekta Kurtuluş, Omar Imeri, Hakan Yeşil, Mert Çayır, Dever Orgill,
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Göztepe: Arda Özçimen xx, Emir Ortakaya x (Hikmet Çiftci dk. 55 x), Romal Palmer xx (Badara dk. 71 x), İsmail Köybaşı xx, Dino Hugo x, Osman Tarık Çamdal xx (Ajdin Hasic dk. 55 x), Kenneth Mamah x, Michee Ngalina x, Marko Kvasina xx (Yasin Öztekin dk. 46 x), Yalçın Kayan xx, Atınç Nukan x
Yedek: Ekrem Kılınçarslan, Lukas Erhan, Yunus Emre Gedik, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız, Ali Akman
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Goller: Cenk Şen (dk. 16), İsmail Köybaşı (dk. 45) k.k.), Aminu (dk. 90+9) (Bodrumspor), Ardınç Nukan (dk. 87) (Göztepe)
Sarı kartlar: Samet Yalçın, Süleyman Özdamar, Diogo (Bodrumspor) - MUĞLA