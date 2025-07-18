Bodrumspor FK, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Bodrumspor FK, Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Takım, kuvvet çalışmasının ardından akşam antrenmanında çeşitli teknik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinde Bodrumspor FK, günü çift idmanla tamamladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Burhan Eşen yönetiminde güne salonda kuvvet çalışması yaparak başladı.

Bodrum FK, akşam antrenmanında ise koşu, ısınma hareketleri, top sürme ve kapmanın ardından minyatür çift kale oynadı.

Ege ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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