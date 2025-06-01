Bodrumspor'dan Veda: Teknik Direktör Morais, Süper Lig'e Dönüş İçin Umutlu

Bodrumspor'dan Veda: Teknik Direktör Morais, Süper Lig'e Dönüş İçin Umutlu
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş'a 4-0 yenilen Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais, takımı hakkında yaptığı açıklamada, gelecek sezon Süper Lig'e dönebilme potansiyeline inandığını belirtti. Sezonun son maçının ardından, Bodrumspor için umut dolu sözler sarf eden Morais, ayrılacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, sezonun sonuna geldiklerini ve bunun bir veda olduğunu söyledi.

Sezonun son maçında kazanmasına rağmen lig tablosuna bakıldığında Beşiktaş'ın istediğini alamadığını belirten Morais, şöyle konuştu:

"Taraftarımıza ve oyuncularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimiz günden beri oynadığımız 14 maçta 21 puan topladık. Burada birçok fedakarlık ve adanmışlık söz konusuydu. Maalesef amacımıza ulaşamadık, Süper Lig'de kalamadık. Bodrumspor'un hem oyuncu kalitesi hem de camia olarak gelecek sezon tekrar ait olduğu yere, Süper Lig'e dönebilecek kapasiteye sahip olduğunu düşünüyorum. Biz göreve geldikten sonra oyuncularım gerçekten her şeyi yaptı. Burada birkaç maç var aslında, bunlarda daha iyi sonuçlar alabilseydik ligde kalma hayalimizi gerçekleştirebilirdik."

Morais, gelecek sezon için Bodrumspor'a şans diledi.

Bir gazetecinin "Bodrumspor'a veda mı ediyorsunuz?" soruna Morais, şu yanıtı verdi:

"Bu soruya 'Evet' diyebilirim. Kalamayacağım. Çünkü gelecek sezon mücadele edeceği lig, çok iyi bildiğim bir lig değil. O yüzden elimden geldiği kadar yardımcı olamayacağımı düşünüyorum. Bu anlamda o ligi daha iyi bilen birinin yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Tabi ki Türkiye'de kalmak isterdim ama daha iyi bildiğim bir Süper Lig olsaydı o zaman Türkiye'de kalmayı düşünürdüm."

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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