Bodrumspor, 2023-2024 sezonuna hazırlanıyor

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ekip, Düzce Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde çalışmalara başladı. Transfer çalışmaları da devam eden Bodrumspor, Aminu Umar, Gökdeniz Bayrakdar ve kaleci Diogo Sousa ile anlaşma sağladı. Ayrıca, Denizlispor'dan ayrılan Muhammed Gönülaçar'ın transferi de yakın zamanda tamamlanacak.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yola devam kararı alan yeşil-beyazlılar, Düzce Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına başladı. İç ve dış transfer çalışmalarını da sürdüren Ege ekibinde Aminu Umar, Gökdeniz Bayrakdar ve kaleci Diogo Sousa ile yeniden anlaşma sağlanmıştı.Bodrumspor dış transferde ise Denizlispor'la yollarını ayıran orta saha Muhammed Gönülaçar'da da sona yaklaştı.

Sizce Arda Güler hangi takımı tercih etmeli? — Haberler.com (@Haberler) July 4, 2023