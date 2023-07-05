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Bodrumspor, 2023-2024 sezonuna hazırlanıyor

Bodrumspor, 2023-2024 sezonuna hazırlanıyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ekip, Düzce Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde çalışmalara başladı. Transfer çalışmaları da devam eden Bodrumspor, Aminu Umar, Gökdeniz Bayrakdar ve kaleci Diogo Sousa ile anlaşma sağladı. Ayrıca, Denizlispor'dan ayrılan Muhammed Gönülaçar'ın transferi de yakın zamanda tamamlanacak.

p> Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Pendikspor'a 2-1 yenilip Süper Lig'in kapısından dönen Bodrumnspor, 2023-2024 sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yola devam kararı alan yeşil-beyazlılar, Düzce Topuk Yaylası Kamp Merkezi'nde hazırlıklarına başladı. İç ve dış transfer çalışmalarını da sürdüren Ege ekibinde Aminu Umar, Gökdeniz Bayrakdar ve kaleci Diogo Sousa ile yeniden anlaşma sağlanmıştı.Bodrumspor dış transferde ise Denizlispor'la yollarını ayıran orta saha Muhammed Gönülaçar'da da sona yaklaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmet Taşdemir Denizlispor Düzce Spor Spor Haberler

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