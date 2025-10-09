Haberler

Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları Başladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, renkli bir kortej yürüyüşüyle start aldı. 9 ülkeden 438 sporcunun katılacağı yarışlar, Bodrum'un turizm ve spor alanındaki önemini bir kez daha vurguladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen BODTO Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde bando eşliğinde bayraklarıyla yürüyüş yapan minik yelkenciler, unutulmaz anlar yaşadı. 9 ülke, 53 kulüpten toplam 438 sporcunun yarışacağı yarışlar ise bugün saat 13.00'te start verdi.

Bodrum Belediyesi Bodrum spor Yelken Şubesi ev sahipliğinde, her yıl festival havasında geçen BODTO Uluslararası Bodrum Optimist Yarışları bando eşliğinde yapılan kortej ile başladı. Marina önünde başlayan kortej yürüyüşüne Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi Bodrum spor Başkanı Hadi Türk, sporcular, antrenörler ve veliler katıldı.

EN İYİ 5 ORGANİZASYONDAN BİRİ

Bodrum'un turizmin yanında spor ve kültürel etkinliklerle ön plana çektiğini belirten Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı açılış töreninde, "Bu yarışların güzel ilçemiz Bodrum'da yapılmasından emeği geçenlere teşekkür ederim. Bodrum ilçemiz deniziyle, mavi bayraklı plajları ve doğasıyla hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği yerleşim yeri. Bodrum, turizmin yanında spor ve kültürel etkinliklerle ön planda" dedi.

B.B. Bodrumspor Başkanı Hadi Türk ise, "Dünya çapında optimist sınıfında yaptığımız organizasyon, ilk 5 organizasyondan biri hale geldi. Destek verenlere çok teşekkür ederim. İnşallah ileri ki yıllardan bu aileyi büyüteceğiz. Bu organizasyonda en iyi kulüp ve ülke haline gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından 10'dan geriye sayılarak gökyüzüne onlarca balon bırakıldı. Bodrumspor Yelken Kulübü önünden start alan yarış, 12 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Kumbahçe Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
