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Bodrum Kulübü, Çaykur Rizespor Maçında İki Oyuncusundan Yoksun

Bodrum Kulübü, Çaykur Rizespor Maçında İki Oyuncusundan Yoksun
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Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta Arnavut oyuncu Taulant Seferi'nin cezalı, Gökdeniz Bayrakdar'ın ise sakat olduğu için forma giyemeyecek. Teknik direktör İsmet Taşdemir, alternatif olarak Celal Dumanlı veya Kenan Özer'i sahaya sürmeyi planlıyor.

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 9'uncu hafta müsabakasında 21 Ekim Pazartesi günü evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'ne hücumdaki iki futbolcunun eksikliği can sıkıyor. Milli maçlardan önce deplasmanda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören Arnavut oyuncu Taulant Seferi cezalı duruma düşerken, yaklaşık 20 gün önce apandisit ameliyatı olan golcü oyuncu Gökdeniz Bayrakdar'ın da Çaykur Rizespor karşılaşmasına yetişemeyeceği bildirildi. Gökdeniz'in ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı ancak henüz hazır duruma gelmediği bildirildi. Gökdeniz'i riske etmek istemeyen Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in Rumen golcü Georghe Puşçaş'ın partneri olarak Celal Dumanlı ya da Kenan Özer ikilisinden birini sahaya süreceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmet Taşdemir Milli Takım Kenan Özer Rizespor 3-sayfa Futbol Bodrum Spor

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