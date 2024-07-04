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Bodrum Futbol Kulübü, Ondrej Celustka ile sözleşme yeniledi

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Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürürken, deneyimli futbolcu Ondrej Celustka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonun hazırlıklarını Düzce'de sürdürürken, takımın deneyimli futbolcusu Ondrej Celustka da kampa katıldı.

Yeşil-beyazlılarla 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona eren Çekyalı futbolcunun takımla yola devam edeceği kaydedildi. Düzce'de yönetimle görüşecek 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Geçen sezon 33 maça çıkan Celustka 2 bin 854 dakika süre aldı. Bodrum FK'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan oyuncu 2 kez de fileleri sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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