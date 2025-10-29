Haberler

Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor ile Karşılaşacak

Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Zonguldakspor ile Karşılaşacak
Güncelleme:
1'inci Lig lideri Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda TCH Group Zonguldakspor ile karşılaşacak. Maç, 15 Ekim'de Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.45'te başlayacak.

1'inci Lig'de son olarak evinde Iğdır FK'yı 2-0 yenerek 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Bodrum Futbol Kulübü yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda 3'üncü Lig temsilcisi TCH Group Zonguldakspor'la karşı karşıya gelecek. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği müsabaka saat 14.45'te başlayacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Karşılaşma berabere tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da galip çıkmazsa turu geçen takım seri penaltı atışları sonucunda netleşecek. Bodrum FK kupanın 2'nci Turu'nda deplasmanda Tire 2021 FK'yı 1-0 yenerek 3'üncü Tur'a yükselmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
