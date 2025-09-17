Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İlerlemeye Devam Ediyor

1'inci Lig'de son olarak evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenip 3'te 3 yapan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam etti. 2'nci Tur'da 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, deplasmanda 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Bodrum FK'ya galibiyeti getiren gol, takımın emektarı Celal Dumanlı'dan geldi.

Teknik direktör Burhan Eşer lig ve kupada alınan iyi sonuçların takıma büyük moral verdiğini belirterek, "Çıkışımızı sürdürüyoruz. Artık hafta sonunda deplasmanda oynayacağımız Ankara Keçiörengücü maçına odaklanacağız. İki kulvarda da başarılı işlere imza atmak istiyoruz" dedi.