Bodrum FK ve Trabzonspor 1-1 Beraber Kaldı

Bodrum FK ve Trabzonspor 1-1 Beraber Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, Trabzonspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Bodrum FK'nın golü Taylan Antalyalı'dan gelirken, Trabzonspor'un eşitlik golü Cham tarafından penaltıdan atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi.

76. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cham meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün (Brazao dk. 85), Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen (Ege Bilsel 76), Ahmet Aslan (Mohammed dk. 78), Taylan Antalyalı (Puşcaş dk. 88), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Celal Dumanlı (dk. 85)

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Okita

Teknik Direktör: Jose Morais

Trabzonspor: Taha Tepe, Draguş (Cihan Çanak dk. 46), Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram (Mendy dk. 67) Arif Boşluk (Visca dk. 67), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan (Jabol dk. 46), Zubkov, Cham (Sikan dk. 85), Nwakaeme

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Sikan, Serdar Saatçı, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Taylan Antalyalı (dk. 12) (Bodrum FK), Cham (dk. 76 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mendy (Trabzonspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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