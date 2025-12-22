Haberler

Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Güncelleme:
1. Lig 18. haftasında Bodrum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kalarak iç sahadaki galibiyet serisini sonlandırdı. Bodrum FK, puanını 32'ye çıkararak 4. sırada yer almayı sürdürdü.

Fırat AKAY / BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Emrah Ünal, Orhun Aydın Duran

BODRUM FK: Sousa - Mert, Ajeti, Furkan, Cenk, Mohammed, Ahmet, Brazao, Seferi, Dimitrov (Dk.62 Ege), Ali Habeşoğlu (Dk.82 Adem)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce - Murat Uçar, Mehmet, Kahraman, Hasan Ali, Traore, Sinan, Dia Saba, Moreno, Fernando (Dk. 75 Afene-Gyan), Diagne

SARI KARTLAR: Mert ( Bodrum FK), Mehmet, Kahraman (Amedspor)

1'inci Lig 18'inci haftasının kapanış maçında Sipay Bodrum FK evinde Amed Sportif Faaliyetler'le 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 36 puana ulaşan konuk ekip liderlik koltuğunu averajla Pendikspor'a kaptırıp 2'nci sıraya geriledi. İç sahadaki 7 maçlık galibiyet serisi biten Bodrum temsilcisi ise puanını 32'ye yükseltip 4'üncü basamaktaki yerini korudu.

18'inci dakikada gelişen Bodrum FK atağında Mert sağdan yerden ortaladı, ceza yayı üzerinden Brazao'nun sert şutunda top üst direkte patladı.

26'ncı dakikada soldan Cenk'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Seferi vurdu, savunmaya çarpan top az farkla yandan kornere gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

50'nci dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Fernando sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Souza uzanarak golü önledi.

53'üncü dakikada Fernando'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Traore'nun şutunda kaleci Sousa topu kornere tokatladı.

88'inci dakikada önünde bulduğu topla sağdan ceza sahasına giren Mohammed'in vuruşunda savunmada Mehmet tehlikeyi önledi.

90+2'nci dakikada soldan Afena-Gyan'ın yerden ortasında Moreno altı pastan topu auta gönderdi.

Müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
