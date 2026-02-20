Bodrum FK'da seri Van'da bitti

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanıp Süper Lig yarışına dahil olan Bodrum Futbol Kulübü'nün serisi Vanspor FK deplasmanında son buldu. Play-Off'u hedefleyen rakibi karşısında maçı 3-1 kaybeden yeşil-beyazlılar ilk yarıyı 21'inci dakikada genç stoperi İsmail Tarım'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda kalesini savunamayan Bodrum FK devrenin ilk 10 dakikasında 2 gol birden yedi, 65'inci dakikada 3-1 geriye düştü. Ardından maçı çeviremeyen Ege temsilcisi haftalar sonra sahadan puansız ayrılarak yarışta yara aldı.

Bu mağlubiyetle 45 puanla 4'üncü sırada kalan Bodrum FK'nın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz zorlu iklim şartları nedeniyle maça 1 gün geç çıktıklarını belirtti. İlk yarıyı önde tamamlamalarına rağmen skoru koruyamadıklarını belirten Yılmaz, "Bu yenilgiyi telafi edeceğiz. Üzgünüz, puan ya da puanlar almak isterdik ancak ümidimizi kaybetmeyeceğiz" dedi.

Bodrum FK; lider Erzurumspor FK'nın 9, 2'nci sıradaki Esenler Erokspor'un ise 8 puan gerisinde yer aldı. Yeşil-beyazlılar pazar günü evinde Ege derbisinde Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

