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Bodrum FK, Ümraniyespor'u yenerek 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

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Bodrum FK, 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligde üst üste 3 maç kazanan yeşil-beyazlı ekip, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor; Burhan Eşer taraftarları maça bekliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 1 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Ligde üst üste 3 maç kazanan Bodrum FK, Ümraniyespor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ümraniyespor'un son iki maçını kazandığını hatırlatan Eşer, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Üç maçlık galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Ümraniyespor iyi bir takım. Bandırmaspor galibiyetinin ardından sahamızda bir galibiyet daha almak istiyoruz. Zor bir maç olacak. Bu nedenle taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onların desteğiyle sahadan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA
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