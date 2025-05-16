Bodrum FK, Trabzonspor'u Yenerek Ligde Kalma Mücadelesine Devam Etmek İstiyor

SÜPER Lig'deki ilk sezonunda bitime 3 maç kala kurtuluş potasının 3 puan gerisinde düşme hattında olan Bodrum FK, pazar günü evinde Trabzonspor'u mutlaka yenmek istiyor. Bu sezon Trabzonspor'a ligdeki ilk maçta deplasmanda 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de yine dış sahada uzatmada 3-2 mağlup olan Bodrum bu sefer kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

Önündeki kalan 3 maçta kurtuluş savaşı verirken, rakiplerinin alacağı skorları da takip edecek Bodrum FK'da 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Jose Morais, "Önümüzdeki maçı kazanırsak ve sonuçlar istediğimiz gibi giderse ligde kalma ihtimalimizin arttığını görüp, ondan sonra tekrar hedef tazeleyebiliriz. Durum hala kendi elimizde, biz maçları kazandığımız sürece şansımız devam edecek" dedi.

MORAIS: ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ GÖSTERECEĞİZ

Jose Morais, "Bizim için her maç aynı yoğunlukta oldu. Oynayacağımız maç kadar önemli maçlar oynadık. İyi maçlar da oynadık ama belki bazı fırsatları değerlendirebilseydik bugün daha farklı durumda olabilirdik. Trazbonspor ligde hep zirveye oynamış bir takım, kaliteli oyuncuları var. O açıdan kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Daha önce 2 kere kupa ve lig olmak üzere deplasmanda karşılaştık. Orada kazanmaya yakın maçlar oynadık. Bu kez taraftarımızın önünde oynama fırsatımız olacak. Bireysel ve takım olarak sürekli gelişim göstermeye çalışıyoruz. Takım olarak en iyisini gösterip kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.

'Ligde kalabileceğimizi düşündüğüm için maç maç bakıyorum' diyen Morais, "Geleceğe dair konuşmak için önümüzdeki maçta alacağımız sonuç çok önemli. Önümüzdeki maçı kazanırsak ve sonuçlar istediğimiz gibi giderse ligde kalma ihtimalimizin arttığını görüp, ondan sonra tekrar hedef tazeleyebiliriz. Durum hala kendi elimizde, biz maçları kazandığımız sürece şansımız devam edecek. Bu karşılaşma Samsunspor maçı ile oynadığımız seviyede bir mücadele olacak. Hala o maça değiniyorum çünkü o maçta sonucun adil olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Trabzonspor hafta içi Gaziantep'te oynanan Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı.