Bodrum FK, Trabzonspor ile Kritik Maça Çıkacak

Bodrum FK, Trabzonspor ile Kritik Maça Çıkacak
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Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, yarın Trabzonspor ile önemli bir karşılaşma oynayacak. Karşılaşma saat 19.00'da Bodrum Stadı'nda gerçekleştirilecek.

SÜPER Lig'de 35 puan ve averajla 17'nci sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü yarın kümede kalma yolunda Trabzonspor ile son derece kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bodrum Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Ondrej Celustka, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı forvet Taulant Seferi de yine bu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Bodrum FK'nın Portekizli teknik direktörü Jose Morais, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Morais, "Trabzonspor ile daha önce 2 kere kupa ve lig olmak üzere deplasmanda karşılaştık. Orada kazanmaya yakın maçlar oynadık. Bu kez taraftarımızın önünde oynama fırsatımız olacak. Bireysel ve takım olarak sürekli gelişim göstermeye çalışıyoruz. Takım olarak en iyisini gösterip kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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