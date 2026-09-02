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Bodrum FK, Tomas Cruz'u Transfer Etti

Bodrum FK, Tomas Cruz'u Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK, Portekiz'in Benfica takımının B kadrosunda oynayan ve Lüksemburg Milli Takımı'nda forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tomas Cruz ile anlaşma sağladığını açıkladı. Kulüp, genç futbolcunun teknik kapasitesi ve enerjisiyle dikkat çektiğini belirterek transferi duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, Portekizli oyuncu Tomas Cruz'u transfer etti.

Kulübün açıklamasında, Portekiz kulübü Benfica'nın B takımında forma giyen Lüksemburg Milli Takımı oyuncusu Cruz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada "Tomas Cruz teknik kapasitesi, oyun görüşü ve orta sahadaki enerjisiyle dikkati çekiyor. 2024'ten bu yana Lüksemburg A Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti. Tomas Cruz, Lüksemburg Milli Takımı formasıyla ilk golünü UEFA Uluslar Ligi'nde kaydetti. Bodrum FK ailesine katılan Tomas Cruz'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.

Kaynak: AA
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