Sefer Yılmaz: "3 puanı hak eden taraftık"

Bodrum FK, Pendikspor ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, takımının oyun üstünlüğüne sahip olduğunu ve 3 puanı hak ettiklerini belirtti.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Pendikspor karşısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Bu oyun sonrası çok üzüldük. 3 puanı hak eden taraftık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Çok keyifli bir futbol akşamı oldu. 0-0 bitmesin rağmen izleyenlere keyifli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Pendikspor iç sahada en iyi futbolu oynayan takımlardan biri. Hiç mağlubiyet almadılar, en fazla galibiyeti olan takım. Normal şartlarda buradan puan almamıza sevinebilirdik ama bu oyun sonrası hem futbolcular hem teknik heyet çok üzüldük. 3 puanı hak eden taraftık. Oyun genelinde üstündük. Daha fazla pozisyon ürettik, ceza sahasına daha fazla giren takımdık. Golü atamadık. Ligin ikinci yarısı için iyi bir başlangıç oldu. Önümüzdeki hafta Sivas'tan alacağımız 3 puanla yükseliş başlayacak. Sonuna kadar bu işi kovalayacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

