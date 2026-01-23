Haberler

Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer: 'Fredy'e Teşekkür Ederim'

Bodrum FK Teknik Direktörü Eşer: 'Fredy'e Teşekkür Ederim'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum Futbol Kulübü teknik direktörü Burhan Eşer, 6 maçtır kazanamadıkları süreci değerlendirerek, takımın Play-Off için mücadele edeceğini belirtti ve eski oyuncusu Fredy'nin katkılarına vurgu yaptı.

1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu. Ligde 6 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan genç teknik adam, "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ama önemli olan buradan çıkmak ve çıkacağız. Çorum FK'ya giden eski oyuncumuz Fredy'in bize çok büyük katkıları oldu. Saha içi liderimiz saha dışında da bize çok yardımcı oldu. Gitmesine üzüldüm ama futbolda ayrılıklar oluyor. Sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Fredy'inin bize sunduğu katkılar için ona teşekkür ettim" dedi.

Talihsiz bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Eşer, "Sivasspor maçı içeride hiç beklemediğimiz bir kayıp. Sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. 2 beraberliğimiz vardı 3 gol yemiştik. Sivasspor maçı bizi oyun anlamında da üzdü. Beklediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kalecimiz Diago Sousa'nın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu, bu hafta oynayıp oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Bodrum FK ayağı kalkmasını bilmiştir, burası büyük bir camia. Bu maçtan dersleri çıkartıp ayağı kalkma zamanı olarak düşünüyoruz. Şu an Play-Off'un içindeyiz, alttaki rakipler geliyor. Sezon sonuna elimizden gelen bütün gayreti gösterip Play-Off'un içinde olmak istiyoruz. Kulüp olarak mücadeleyi seviyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi diye yaptığına bakın! Ayaklarından asıp çekiç ve kazıkla...
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı