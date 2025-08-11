Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer: 'Maçın Hakimi Bizdik'

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Tempo ve mücadele olarak iki takım da iyi oynadı. Son 20 dakika değişikliklerden sonra tempomuz biraz düştü ancak genel anlamda maçın hakimi bizdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, açıklamalarda bulundu. Maçın zorlu geçtiğini belirten Eşer, "Ligin ilk maçı her zaman zor olur. Hava sıcaklığı da etkiledi ama bahane değil. Tempo ve mücadele olarak iki takım da iyi oynadı. Son 20 dakika değişikliklerden sonra tempomuz biraz düştü ancak genel anlamda maçın hakimi bizdik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Lig uzun maraton, sürpriz sonuçlar olabiliyor. Biz doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz. Girdiğimiz 4-5 pozisyonu değerlendiremedik. Önümüzdeki haftaya hazırlanacağız ve daha güzel sonuçlarla karşınızda olacağız. Bodrum sıcağında zeminin bu şekilde olması, buradaki insanların emeğine saygı göstermemiz gerekiyor. Çimlerin uzunluğu ve kısalığı ölçülüyor. Sahamızın zeminine laf söylemeye gerek yok. Bunu daha önce de yapanlar oldu. Zeminin durumu çok iyi" ifadelerini kullandı. - MUĞLA