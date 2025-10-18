Haberler

Bodrum FK, Süper Lig Hedefiyle Hırslı Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrum FK, Süper Lig Hedefiyle Hırslı Çalışmalarına Devam Ediyor
Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Süper Lig hedefi doğrultusunda futbolcuların azimle çalıştığını belirtti. Takım, 10. haftada Erokspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhan Eşer ise ligde sürpriz sonuçların olabileceğini ve her maçın önemli olduğunu vurguladı.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Trendyol Süper Lig için futbolcuların ciddi bir şekilde çalıştığını söyleyerek, "İnşallah önümüzdeki yıl yine Süper Lig'de olacağız. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Trendyol 1. Lig'in lideri Bodrum FK, 10. haftada yarın saat 19.00'da Esenler Erokspor'a konuk olacak. Ligde zirvedeki yerini korumak isteyen yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekerken, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat da çalışmaları yerinde takip ederek takıma moral verdi. Süper Lig hedeflerini sürdürdüklerini belirten Polat, "Süper Lig'den düştükten sonra oyuncularımız daha hırslı ve azimli bir şekilde mücadele etmeye başladı. Biz sadece bir dönemlik düştük, önümüzdeki sene inşallah aynı noktadayız. Oyuncularımız çok başarılı sonuçlar elde ediyor. Önümüzdeki 3 maç kırılma noktalarımız. Erok maçında inşallah bunu başarıp, yolumuza devam edeceğiz. Süper Lig hedefi için oyuncularımız ciddi bir şekilde çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yıl yine Süper Lig'de olacağız. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

Burhan Eşer: "Ligde sürpriz sonuçlar olabiliyor"

Karşılaşma öncesi değerlendirmede bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer ise, "Milli takıma giden oyuncularımız döndü. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Rakibimiz Erok. İzlenmesi keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Maç maç bakıyoruz, bütün maçlar zor. Bulunduğumuz ligde sürpriz sonuçlar çok oluyor. Ligin dengelerinin her an değişebileceği ve her maçın farklı hikayesi olan bir periyot bu. İyi konsantre olan farkını ortaya koyuyor. Biz de buna göre hazırlığımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
