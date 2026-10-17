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Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yenerek 11. haftayı galibiyetle kapattı

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Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yenerek 11. haftayı galibiyetle kapattı
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, Bodrum İlçe Stadı'nda Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Goller 57. dakikada Kehinde, 68. dakikada Ege ve 71. dakikada Aboubakar'dan gelirken Bodrum FK sahasında galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Maçtan dakikalar

57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kehinde'nin çaprazdan vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 1-0

68. dakikada Tomas'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ruben'in pasında Ege, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

71. dakikada Ruben'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Süleyman Bahadır, Cem Özbay, Çağrı Yıldırım

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ajeti, Furkan Apaydın, Berşan Yavuzay, Tomas (İsmail Tarım 90+1), Ege Bilsel (Ege Arslan dk. 87), Yusuf Sertkaya, Berkay Aslan (Providence dk. 64), Aboubakar (Mustafa Erdilman dk. 90+1), Boran Başkan (Loshaj dk. 64)

Yedekler: Kerem Kayaarası, Kartal Cengizer, Gashijani, Bahri Tosun, Emre Kaplan

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Enes Aydın, Lico (Bruno dk. 73), Muhammed Gümüşkaya (Seck dk. 73), Emirhan Ayhan (Enes Çinemre dk.73), Kerem Dönertaş (Harun Genç dk. 83), Kehinde, Yalın Dilek (Mulumba dk. 73)

Yedekler: Ahmet Biler, Yasin Midiliç, Hakan Bilgiç, Burak Bekaroğlu, Furkan Bekleviç

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller: Kehinde (dk. 57) (Bandırmaspor), Ege Birsel (dk. 68), Aboubakar (dk. 71) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Ajeti, Aboubakar, Yusuf SertKaya (Bodrum FK), Lima, Mulumba (Bandırmaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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