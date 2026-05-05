Bodrum FK rövanşı alacak

TRENDYOL 1'inci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda Atko Grup Pendikspor'la eşleşen Sipay Bodrum Futbol Kulübü rakibini eleyip 2022-2023 sezonunun rövanşını almak istiyor. Pendikspor'la o sezon play-off finalinde karşı karşıya gelen Bodrum Futbol Kulübü, İstanbul ekibine 2-1 yenilerek Süper Lig şansını kaçırdı. Akhisar'da oynanan finalde Pendikspor müsabakayı kazanarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

O sezon büyük üzüntü yaşayan Bodrum Futbol Kulübü ertesi sene ise yine play-offta finale kaldı. Bu kez Adana'da Sakaryaspor'u 3-1'le geçen yeşil-beyazlılar, rötarlı da olsa Süper Lig hedefine ulaştı. Pendikspor'la bir kez daha play-offlarda eşleşen Bodrum Futbol Kulübü ev sahibi avantajını kazandı. Perşembe günü Bodrum İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Pendikspor'u konuk edecek Ege temsilcisi tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanarak hem rakibinden rövanşı almak hem de adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek.

