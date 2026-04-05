Sipay Bodrum FK, Play-Off'u garantilemeye çok yaklaştı

Sipay Bodrum FK, Play-Off'u garantilemeye çok yaklaştı
1. Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini alan Sipay Bodrum FK, Çorum FK ile oynayacağı maç öncesi galibiyet parolasıyla çalışmalara devam ediyor. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, sonunda Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtti.

1'inci Lig'de üst üste dördüncü galibiyetini Ümraniyespor deplasmanında alıp Play-Off'u garantilemeye çok yaklaşan Sipay Bodrum FK, salı günü önemli rakiplerinden Çorum FK'yla oynayacağı deplasmana bileniyor. Ligde bitime 5 maç kala Bodrum FK 60 puanla beşinci, Çorum FK ise 62 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Ligin son haftalarına girilirken hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, galibiyet parolasıyla çalışmalarına devam ediyor. Mücadele öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, "Çok keyifliyiz, yeniden bir 4 maçlık seri yaptık. Tabii inşallah bir ilki başarıp 5'inci maçı da kazanırız, daha önce yapmadığımız bir başarıyı elde ederiz" dedi.

Yılmaz, "Böyle galibiyetlerden sonra keyifli oluyoruz. Salı günü çok önemli bir maça çıkacağız. O yüzden izin vermeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bizim için son bir ay çok güzel geçiyor. Bir tek bizi üzen sakatlar, cezalar ama onlar da yavaş yavaş takımın içine giriyor. Devre arası bir 7-8 haftalık kaybettiğimiz bir zaman vardı, bu arada kaybettiğimiz maçlar vardı. Şu sıra onların telafisini çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Hem maçları kazanıyoruz hem sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri geliyor, cezalarımız geri döndü. Ligin sonuna doğru çok güzel bir hava yakaladık, çok güzel bir form grafiğiyle ligin son finişine giriyoruz. Bu bizim için çok güzel bir gösterge. İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak" diye konuştu.

SAKATLAR ZAMANLA DÖNECEK

Takımdaki sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili de değerlendirme yapan Yılmaz, "Uzun süreli sakatlıklar vardı. Celal'in belli bir süreye daha ihtiyacı var ama Gökdeniz inşallah önümüzdeki haftadan itibaren ufak ufak süre almaya başlayacak. Cenk'in de birkaç haftası daha var. İsmail'i bu hafta ilk defa kadroya aldık. Mustafa'nın bir maç daha cezası var, Mert'in bitti inşallah bu hafta ondan da yararlanabileceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan plan
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
'Kürt Ahmet' lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı

"Kürt Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor

Böylesi daha önce olmadı! Dünyanın gözü bu haritada
Savunma Bakanı Hegseth'e kameralar önünde sert çıktı: Ülke için utançsın, defol git

Trump'ın prensine soğuk duş: Ülke için utançsın, defol git
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti