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Bodrum FK, İstanbulspor karşısında 2-0'dan gelip 2-2 ile ilk puanını aldı

Bodrum FK, İstanbulspor karşısında 2-0'dan gelip 2-2 ile ilk puanını aldı
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1'inci Lig'de ilk hafta Bursaspor'a yenilen Bodrum FK, deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 geriye düşmesine rağmen Loshaj ve Ege Bilsel'in golleriyle 2-2 berabere kalarak sezonun ilk puanını kazandı. Teknik direktör Burhan Eşer, oyuncularının pes etmediğini ve kaybetmemenin önemli olduğunu belirtti. Bodrum FK, gelecek hafta sahasında Muğlaspor ile karşılaşacak.

1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında evinde Bursaspor'a kaybeden Bodrum FK, deplasmanda İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak ilk puanını hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlılar, rakibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve skoru 2-2'ye getirip 1 puanı aldı. Maçın 77'nci dakikasına kadar oyunu 2-0 mağlup götüren Ege temsilcisi önce Loshaj'ın golüyle farkı 1'e indirdi.

Ege Bilsel 79'uncu dakikada beraberlik golünü kaydetti. Teknik direktör Burhan Eşer, deplasmanlarda alınan puanların değerli olduğuna dikkat çekerek, "Uzun süre oyunda mağlup durumda kaldık. Oyuncularım pes etmedi ve üst üste goller attık. Galibiyet hedefliyorduk ama kaybetmemek de önemli oldu" dedi.

Bodrum FK gelecek hafta sahasında Muğlaspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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