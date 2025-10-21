Haberler

Bodrum FK'nin yıldızı Fredy, şampiyonluk mücadelesine damga vuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de liderliğini sürdürüyor. Orta saha oyuncusu Fredy, bu sezonki performansıyla takımın en önemli kozu haline geldi. 10 maçta 7 gol ve 6 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Fredy, Bodrum'un şampiyonluk yarışındaki etkisini artırıyor.

1'inci Lig'de milli aranın ardından en önemli rakiplerinden Esenler Erokspor ile deplasmanda berabere kalan ve liderliğini sürdüren Bodrum Futbol Kulübü'nde orta saha oyuncusu Fredy gösterdiği performansla takımın göz bebeği oldu. Geçen sezon yeşil-beyazlıların Süper Lig'deki kadrosunda da yer alan Angolalı oyuncu bu sezon 10 maçta 7 gol atıp 6 da asist yaptı.

Ligde 13 gole direkt kaktı koyan 35 yaşındaki Fredy, yeşil-beyazlıların en önemli kozu haline geldi. Bodrum FK'nın diğer yabancı oyuncusu Taulant Seferi de 10 maçta 7 gol atarken, 3 de gol pası verdi. 21 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar şampiyonluk yarışında yabancı oyuncularının performansıyla favori olarak ön plana çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
