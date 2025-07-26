Bodrum FK'nın Yıldız Orta Saha Oyuncusu Musah Mohammed'e Yoğun İlgi

YENİ sezonda 1'inci Lig'de boy gösterecek Bodrum Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Musah Mohammed transferin gözde oyuncularından biri oldu. Süper Lig ekibi Göztepe'nin de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'nın devreye girdiği, Belçika'dan Standard Liege ve Polonya'dan Wisla Plock ekiplerinin de Ganalı için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Gelecek sezon tekrar Süper Lig'e dönebilmek için mücadele etmeyi planlayan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer'in kadro yapısını bozmak istemediği ve Mohammed'le ilgili son kararı veren isim olcağı vurgulandı. 2022-2023 sezonundan bu yana Bodrum FK'da forma giyen Ganalı orta saha yeşil-beyazlı formayı 94 kez terletti ve 2 gol, 4 de asist üretti. Mohammed, geride kalan sezonda Bodrum FK'da 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 28 maçta forma giydi ve 4 asist yaptı.