Bodrum FK'nın genç yıldızı Ali Habeşoğlu takımını sırtlıyor

Bodrum FK'nın 21 yaşındaki santrforu Ali Habeşoğlu, 1'inci Lig'de gösterdiği performansla takımı play-off'a taşımayı garantiledi. Genç oyuncu, 36 maçta 12 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off oynamayı garantileyen Bodrum FK'nın genç yıldızı Ali Habeşoğlu performansıyla takımını sırtlıyor. Bodrum'a sezon başında 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'da yaptığı çıkışın ardından transfer edilen henüz 21 yaşındaki santrfor, gollerine 1'inci Lig'deki ilk yılında da devam etti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 golle takımını play-off finaline taşırken Ümit Milli Takım'a da seçilen Ali Habeşoğlu, Bodrum FK formasıyla 1'inci Lig'de 36 maçta 12 gol, 3 asistle oynuyor. Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Ali, 15 kez ağları sarsan Arnavut futbolcu Seferi'den sonra takımın en skorer ismi konumunda. Özellikle sezonun ikinci yarısında attığı 9 golle takımını play-offa taşıyan 1.90'lık genç yıldız; uzun boyuna rağmen tekniği, top hakimiyeti ve hızıyla transferde gözde durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Canan Karatay eşinin vefatından sonra yaşadığı acıyı anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü

Yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı: Üzüntüden dişlerim döküldü
Savaş nedeniyle prezervatif fiyatlarının yüzde 30 artması bekleniyor

Savaş onu da vurdu! Dev zam geliyor
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç

Kendisi ve takım arkadaşları için demediğini bırakmadı

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü

Ankara’da düşen helikopterden ilk görüntü
Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler

Korkutan icat! Hayatını kaybedenleri yapay zeka ile geri getirdiler