Bodrum FK galibiyeti unuttu

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayıp devre arasına 4'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, ikinci yarıya da galibiyetle başlayamadı. Zirve yolundaki önemli rakiplerinden Pendikspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Üst üste yaşanan kayıplar nedeniyle Bodrum FK ilk 2 yarışının uzağında kaldı. Lider Amed Sportif'in 9, 2'nci Pendikspor'un ise 5 puan gerisine düşen Bodrum FK, haftayı 33 puanla 5'inci sırada tamamladı.

DEPLASMANDA YOK

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK kayıpların ardından Play-Off'u hedefleyen takımlarla da arasındaki puan farkını azalttı. Ege temsilcisi ayrıca son 7 deplasman maçını da kazanamadı. Son olarak Manisa FK'yı yenebilen Bodrum FK, deplasmanda Boluspor'a 3-0, Ümraniyespor ve Sarıyer'e 1-0, Bandırmaspor'a da 2-0 yenildi. Bodrum FK; Esenler Erokspor, Erzurumspor FK ve Pendikspor'la ise berabere kaldı. Bodrum FK, 15 Ocak Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında evinde Konyaspor'la karşılaşacak, ligde ise 19 Ocak Pazartesi günü Sivasspor'u konuk edecek.