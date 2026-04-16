Bodrum FK hedefe kilitlendi

TREDNYOL 1'inci Lig'de pazar günü Süper Lig yarışını direkt etkileyecek maçta lider Erzurumspor FK'yı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü, play-offu garantilemek adına kenetlendi.

TREDNYOL 1'inci Lig'de pazar günü Süper Lig yarışını direkt etkileyecek maçta lider Erzurumspor FK'yı konuk edecek Bodrum Futbol Kulübü, play-offu garantilemek adına kenetlendi. Bitime 3 maç kala 62 puanla 5'inci sırada yer alan yeşil-beyazlılar karşılaşmadan 1 puan aldığı takdirde play-off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek. Maçın berabere bitmesi durumda Erzurumspor FK da resmen adını Süper Lig'e yazdıracak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, sadece kendi işlerine odaklanacaklarını belirterek, "Rakibimizin ne yapacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Ayrıca play-off yolunda sıralamalarda çok önemli. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Önce play-offu garantilemeliyiz ardından elemelere çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
