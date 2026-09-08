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Bodrum FK en kötü başlangıcı yaptı

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1'İNCİ Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezonda ilk 6 haftada galibiyet yüzü göremedi.

1'İNCİ Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezonda ilk 6 haftada galibiyet yüzü göremedi. İlk haftayı puansız kapattıktan sonra üst üste 4 beraberlik alan yeşil-beyazılar, son olarak deplasmanda Mardin 1969'a 1-0 yenilerek kötü gidişi sürdürdü. Bodrum temsilcisi son 4 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Bu periyotta Muğlaspor, Manisa FK (D) ve Erokspor'la golsüz berabere kalan Bodrum FK, Iğdır'a tek golle boyun eğerek evine eli boş döndü. Bodrum ekibi daha önceki 3 sezonda iki kez Play-Off finali, geçen yıl yarı final oynadığı lige en kötü başlangıcını yaptı.

Ligde 4 puanla düşme hattının averajla bir basamak üzerinde 16'ncı sırada yer alan Bodrum FK, cumartesi günü evinde 16 puanlı namağlup lider Batman Petrolspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, şanssız bir gol yediklerini söylerken rakibi de tebrik etti. Yılmaz, "Biz yeni bir takımız. Genç oyuncularımız çok fazla. Son hafta 3-4 tane transfer geldi. Onların da takıma alışmalarıyla ilerleyen süreçte çok daha iyi olacağız" dedi.

MAÇ SONUNDA TARAFTARA GİTTİLER

Transfer döneminde Ali Habeşoğlu, Brazao ve Seferi gibi hücum silahlarını satan Bodrum FK, Kamerunlu yıldız Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı. Bodrumlu oyuncular Mardin maçının ardından kendilerini deplasmanda desteklemeye gelen tek taraftarın yer aldığı tribüne kadar giderek özür diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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