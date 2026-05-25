Bodrum FK'da Hotic imzalayacak

1'inci Lig'de Süper Lig hedefine ulaşamayan Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon planlamasına başladı. Gelecek sene hedefini bir kez daha üst sıralar olarak belirleyen yeşil-beyazlılar devre arasında transfer ettiği Boşnak oyuncu Dino Hotic'i takımda tutma kararı aldı. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki kanatla görüşmelere başlayan yönetimin önemli mesafe kat ettiği ve Hotic'in bir aksilik olmazsa kariyerine Bodrum Futbol Kulübü'nde devam edeceği kaydedildi. Bodrum FK'da çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 4 de asist yapan tecrübeli futbolcu takıma katkı sağlamayı başardı.

