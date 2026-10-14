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Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek 11 puana yükseldi

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Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek 11 puana yükseldi
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Bodrum FK, 1'inci Lig'de deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek 11 puana yükseldi. İlk 23 dakikada 3 gol bulan yeşil-beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle ikinci galibiyetini alıp alt sıralardan uzaklaştı.

1'inci Lig'de milli aranın ardından hafta sonu evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek büyük moral buldu. Maça hızlı bir giriş yapan Bodrum FK, ilk 23 dakikada 3 gol atarak maçı erkenden kopardı. Önce 7'nci dakikada Yusuf Sert Kaya ile öne geçen yeşil-beyazlılar, 15'inci ve 23'üncü dakikada yıldızı Vincent Aboubakar ile 2 gol birden bulup tabelayı 3-0'a getirdi. Devreyi 3 farklı skorla kapatan ve büyük avantajı eline geçiren Bodrum Futbol Kulübü, 75'te Berkay Aslan ile golleri dörtledi. Maçın sonlarına doğru kalesinde gol gören Bodrum Futbol Külübü, İstanbul'da farklı kazanıp 2'nci galibiyetini elde etti.

ABOUBAKAR GOLLERE BAŞLADI

Daha önce evinde Batman Petrolspor'u 4-0 yenen Ege ekibi yine 4 gollü bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla 11 puana yükselen Bodrum FK alt sıralardan uzaklaşmış oldu. Karşılaşmaya damga vuran Kamerunlu golcü Aboubakar gol sayısını 3'e çıkardı. Bodrum FK'nın çok büyük beklentilerle kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki futbolcu, Batman Petrolspor maçında da sevinç yaşamıştı. Teknik Direktör Burhan Eşer önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Zorlu bir deplasmanı kayıpssız geçtikleri için mutlu olduklarını ifade eden Burhan Eşer, "Bu galibiyetle çıkış yakalayacağız. Artık seri bekliyoruz" dedi. Bodrum FK, 17 Ekim Cumartesi günü evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

TARAFTAR VE YÖNETİM KARŞI KARŞIYA GELDİ

Bodrum FK'da Sarıyer deplasmanı öncesinde taraftar ve yönetimin arası karşılıklı açıklamalarla açıldı. Bodrum FK'nın taraftarları, yönetimin emek veren tribünlerin sesini duymadıklarını ve taleplere duyarsız kaldığını ifade etti. Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ise taraftarlara yanıt verdi. Ankara, "Taraftarımızın beklentileri, eleştirileri ve kırgınlıkları bizim için değerlidir. Biz de daha güçlü, yeniden Süper Lig'e yükselen bir Bodrum FK istiyoruz. Fakat kalıcı başarı, yalnızca beklentiyle değil, somut destekle mümkündür. Bugün bilet gelirlerimiz stat güvenliğinin maliyetini bile karşılamakta yetersiz kalıyor. Reklam ve sponsorluk gelirlerimiz sınırlı. Yüzlerce otelin, holdingin ve inşaat şirketinin bulunduğu Bodrum'da, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından beklediğimiz desteği göremiyoruz. Biz mücadeleden kaçmıyoruz; bu mücadeleyi bütün Bodrum'la birlikte vermek istiyoruz. Bodrum FK, Bodrum'undur. Artık sözün değil, sorumluluk almanın zamanı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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