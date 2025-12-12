Haberler

Bodrum FK deplasman fobisini bitirmek istiyor

Bodrum FK deplasman fobisini bitirmek istiyor
1'inci Lig'de evinde üst üste 7 galibiyet alan ancak deplasmandaki son 3 maçını kaybeden Bodrum Futbol Kulübü, Erzurumspor FK karşısında dış saha fobisini aşmayı hedefliyor. Teknik direktör Burhan Eşer, sadece galibiyet düşünerek maça çıkacaklarını açıkladı.

1'inci Lig'de evinde üst üste 7 galibiyet almasına rağmen deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybedince zirveden inen Bodrum Futbol Kulübü bu hafta Erzurumspor FK önünde dış saha fobisini yenmeye kararlı. Ligde liderliği kaptırdığı Pendikspor'un 2 puan gerisinde dördüncü sırada haftaya başlayan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, Erzurum'da galibiyetten başka planları olmadığını söyledi. Ligde art arda ikinci deplasman maçına çıkacak Bodrum, Erzurum'un ardından yarıştaki rakiplerinden Amed Sportif ve Sarıyer (D) randevularıyla devreyi tamamlayacak.

Deplasmandaki kayıplara son vereceklerini söyleyen Burhan Eşer, "Bandırmaspor maçı üretemediğimiz, kötü oynadığımız bir maçtı. Saha içi organizasyonlarda değişik formasyonlar denediğimiz bir maç oldu. Deplasman oyunumuzla ilgili biraz sıkıntılarımız var. Ligi değerlendirdiğimizde deplasmanda en çok puan toplayan Amed, Keçiörengücü ve Serikspor gibi takımlar 12 puan toplamış, biz 8 puan toplamışız. Bu sene ligin gerçeğine baktığınızda iç saha takımlarının daha baskın olduğu bir lig görüyoruz. Çoğu takımın deplasmanda sıkıntısı var, sadece bizim değil. Oyuncularımızla değerlendirdik toplantılar yaptık. Bizim için önemli olan rakiplerimizin deplasmanda ne yaptığı değil bizim kendi içimizde bu sorunu çözmemiz. Erzurumspor maçıyla inşallah deplasman konusunu kapatacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
