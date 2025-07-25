Bodrum FK'dan Fatih Karagümrük'e Karşı 4-2'lik Galibiyet
1'inci Lig'e düşen Bodrum FK, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerek olumlu bir performans sergiledi. Takım, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı ve teknik direktör Burhan Eşer memnuniyetini dile getirdi.
1'inci Lig'e düşen Bodrum FK, yeni sezon öncesi Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynadığı son hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerek olumlu sinyaller verdi. Yeşil-beyazlılar ilk yarıyı Ali Aytemur, Seferi ve Brazao'nun golleriyle 3-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda Celal Dumanlı ile bir gol daha bularak özel provayı 4-2'lik galibiyetle tamamladı. Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer'in takımın performansından memnun olduğu ifade edildi. Bodrum temsilcisi daha önce kampta Serik Belediyespor'u 1-0 yenmiş, Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor