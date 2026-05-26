Haberler

Bodrum FK kadrosunu korumak istiyor

Bodrum FK kadrosunu korumak istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'ya futbolcuları için yoğun transfer teklifleri gelirken, yönetim kadroyu korumayı hedefliyor. Özellikle Taulant Seferi, Çenk Şen ve Diogo Sousa'ya talipler var ancak yüksek teklif olmadıkça satış düşünülmüyor.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde futbolculara transfer teklifleri yağarken, yönetim ise kadroyu bozmayı düşünmüyor. Gelecek sezon da Süper Lig'e yükselmek için mücadele etmeyi hedefleyen kurmayların bazı oyunculara gelen teklifleri reddedeceği öğrenildi. Yeşil-beyazlılarda Arnavut golcü Taulant Seferi başta olmak üzere sol bek Çenk Şen, genç golcü Ali Habeşoğlu, Portekizli kaleci Diogo Sousa bir diğer Portekizli forvet Pedro Brazao'ya birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

Özellikle Seferi için Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble'ın teklifte bulunduğu kaydedildi. Sol bek Cenk'i ise Göztepe'nin istediği, kaleci Sosua'yı da yine Süper Lig'den takımların radarına aldığı vurgulandı. Yönetimin ise oyuncuların hepsini satmayı düşünmediği sadece yüksek teklif gelmesi halinde fikir değiştirebilecekleri bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti

İşte Özgür Özel'in genel başkanlık mührünü emanet ettiği vekil
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne sürprizle başladı