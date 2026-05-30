Bodrum FK'da büyük istikrar

Trendyol 1. Lig'de play-off yarı finalinde Süper Lig şansını kaybeden Bodrum FK, yıllardır kadro istikrarını koruyor. Cenk Şen, Diogo Sousa, Ali Aytemur ve Brazao gibi isimler uzun süredir takımda forma giyiyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de Süper Lig'e dönüş fırsatını play-off yarı finalinde kaçıran Bodrum FK yıllardır kadroda istikrarı tercih etti. Yeşil-beyazlı formayı uzun süredir giyen isimler geçen sezon da takıma büyük katkı yaptı. Bodrum FK'ya 2020'de takım 2'nci Lig'deyken transfer olup 2 play-off şampiyonluğu, Süper Lig sevinci ve 2 play-off hüsranı yaşayan sol bek Cenk Şen, 6'ncı sezonunda da takımın değişilmezi oldu. Yeşil-beyazlı formayı 3 farklı ligde giyen Cenk geçen sezon 32 maçta oynadı. Takıma 1'inci Lig'de 2022'de dahil olan Portekizli kaleci Diogo Sousa ve stoper Ali Aytemur, 2 farklı ligde 4 sezonu birlikte geçirdi. 30 yaşındaki Ali geçen sezon 35 maçta, 27 yaşındaki eldiven Sousa ise 29 maçta oynadı. İki ismin de birer yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Bodrum'da üçüncü sezonunu geride bırakan Portekizli sağ kanat Brazao 39 maçla istikrar abidesi oldu. 2021'de 2'nci Lig'den beri kadroda yer alan Kuzey Makedonya asıllı kanat Omar Imeri de bu yıl 39 maçta süre aldı. 2006'dan beri tüm kariyerini Bodrum'da geçirerek altyapı ve amatörden Süper Lig'e kadar bütün kategorilerde yeşil-beyazlı formayı giyerek tarihe geçen golcü Celal Dumanlı ve yine 4 yıldır takımda görev yapan Gökdeniz Bayraktar sezonun ilk yarısında yaşadıkları ağır sakatlık problemleri nedeniyle uzun süre oynayamadı. Celal'in sözleşmesi biterken, Gökdeniz'in ise mukavelesi sürüyor. Yıllardır kadrosunun iskeletini koruyan Bodrum ekibi yeni sezon öncesi oyuncularla masaya oturacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
