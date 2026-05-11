Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 1 Çorum FK: 0
Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinin ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Ali Aytemur'un 65. dakikada attığı golle galip gelen Bodrum FK, ikinci maç öncesi avantaj elde etti.
Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Bodrum FK'da sol kanattan gelişen atakta Hotiç, Ahmed'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada penaltıyı kullanan Seferi'nin sağ köşeye gönderdiği topu kaleci Sehic kornere çeldi.
65. dakikada Hotiç'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Ali Aytemur, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Samet Çiçek
Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri (Cenk Şen dk. 62), Ajeti, Ali Aytemur, Mustafa Erdilman (İsmail Tarım 90+4), Brazao (Gökdeniz Bayrakdar dk. 62), Berşan Yavuzay (Mert Yılmaz dk. 79), Yusuf Sertkaya, Hotic (Ege Bilsel dk. 79), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi
Yedekler: Haqi, Alper Potuk, Bahri Tosun, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Çorum FK: Sehic, Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Aleksic dk. 74), Erkan Kaş, Serdar Gürler, Pedrinho (Oğuz Gürbulak dk. 74), Fredy, Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 56), Thiam, Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 56)
Yedekler: Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Zubairu, Kerem Kalafat, Hüseyin Akınay, Efe Sarıkaya, Burak Çoban
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Gol: Ali Aytemur (dk. 65) (Bodrum FK)
Sarı kart: Omar, Sousa (Bodrum FK), Burak Çoban, Ferhat Yazgan (Çorum FK) - MUĞLA