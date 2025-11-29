Bodrum FK Çorum FK ile Kritik Maça Çıkıyor

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 kaybederek liderlikten 3'üncü sıraya gerileyen Bodrum FK yarın deplasmanda Çorum FK'yı konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bodrum FK'da geçen hafta kırmızı kart gören Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed, ameliyat olan Celal, bahis soruşturması nedeniyle ceza alan Ali Aytemur ve Berşan, Çorum FK'ya karşı forma giyemeyecek. Şu ana kadar oynadığı 14 müsabakada 27 puan toplayan Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, üst üste deplasmanlarda puanlar kaybettiklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmek ve Süper Lig potasına girmek istiyoruz. 25 puana sahip Çorum FK da bizim gibi üst sıralarda yer alıyor. Bu maçı mutlak kazanıp hak ettiğimiz yere gelmek istiyoruz" dedi.

