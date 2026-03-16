Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 2 Boluspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nin gollerini Brazao ve Ali Habeşoğlu kaydetti.
Maçtan dakikalar
3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Seferi'nin arka direğe çevirdiği topu Pedro Brazao yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 1-0
38. dakikadaki Boluspor atağında Arda, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda'nın vuruşunda kaleci Bahri gole izin vermedi.
44. dakikada rakip ceza sahasında iki stoperin arasında topu alan Ali Habeşoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
61. dakikadaki Bodrum FK atağında rakip ceza alanı sol çizgisinden içeri sokulan Brazao'nun vuruşunda top direkten döndü.
Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Berşan Yavuzay dk. 55), Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Furkan Apaydın dk. 89), Mustafa Erdilman (Omar İmeri dk. 83), Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk. 55), Ahmet Aslan, Pedro Brazao (Alper Potuk dk. 89), Taulan Seferi, Ali Habeşoğlu
Yedekler: Baran Demir, Haqi Osman, Gabriel Obekpa, Adem Metin Türk, Yunus Tarhan
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lucas Pedro Alves de Lima, Barış Alıcı, Dean Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Onur Öztonga, Loic Robert Kouagba, İbrahim Akanbi (Harun Alpsoy dk. 46), Abdurrahman Üresin
Yedekler: Artu Kulbilge, Yıldırım Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Temel Çakmak, Can Arda Yılmaz, Gökhan Akkan, Işık Kaan Arslan, Muhammet Bedirhan Açıkgöz
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Brazao (dk. 3), Ali Habeşoğlu (dk. 44) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Yusuf Sertkaya, Omar İmeri (Bodrum FK) - MUĞLA