Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 2 Boluspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nin gollerini Brazao ve Ali Habeşoğlu kaydetti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Seferi'nin arka direğe çevirdiği topu Pedro Brazao yaptığı vuruşla filelere gönderdi. 1-0

38. dakikadaki Boluspor atağında Arda, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Arda'nın vuruşunda kaleci Bahri gole izin vermedi.

44. dakikada rakip ceza sahasında iki stoperin arasında topu alan Ali Habeşoğlu, sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

61. dakikadaki Bodrum FK atağında rakip ceza alanı sol çizgisinden içeri sokulan Brazao'nun vuruşunda top direkten döndü.

Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Berşan Yavuzay dk. 55), Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Furkan Apaydın dk. 89), Mustafa Erdilman (Omar İmeri dk. 83), Yusuf Sertkaya (Ege Bilsel dk. 55), Ahmet Aslan, Pedro Brazao (Alper Potuk dk. 89), Taulan Seferi, Ali Habeşoğlu

Yedekler: Baran Demir, Haqi Osman, Gabriel Obekpa, Adem Metin Türk, Yunus Tarhan

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lucas Pedro Alves de Lima, Barış Alıcı, Dean Liço, Arda Usluoğlu, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Onur Öztonga, Loic Robert Kouagba, İbrahim Akanbi (Harun Alpsoy dk. 46), Abdurrahman Üresin

Yedekler: Artu Kulbilge, Yıldırım Mert Çetin, Abdulsamet Kırım, Temel Çakmak, Can Arda Yılmaz, Gökhan Akkan, Işık Kaan Arslan, Muhammet Bedirhan Açıkgöz

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Brazao (dk. 3), Ali Habeşoğlu (dk. 44) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Yusuf Sertkaya, Omar İmeri (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı

Günlerdir gözaltındaydı! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda

Türkiye'nin komşusunu da savaşa çekiyorlar! Vurulan yerin önemi büyük
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, BAE'deki dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olan Şah'ı vurdu

İran, Körfez ülkesinin para kaynağını vurdu! Dünyanın en büyüklerinden
Kuveyt'te 'dost ateşiyle' düşürülen ABD savaş uçağının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'ye ait savaş uçağı böyle yere çakıldı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
İran füzeleri İsrail'in üzerine yağmur gibi yağdı

İran'ın misillemesi ağır oluyor! İşte füzelerin peş peşe vurduğu anlar