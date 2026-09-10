Bodrum FK, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak Bodrum FK, hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı ekibin hırslı ve istekli temposu dikkat çekti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, gazetecilere, Batman Petrolspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Rakiplerinin lige iyi bir başlangıç yaptığını ifade eden Eşer, şunları kaydetti:

"Namağlup lider bir takım. İyi bir takımları var ama bizim de saha ve seyirci avantajını kullanıp artık galibiyetle tanışmamız gerekiyor. Onun için de sahaya bütün mücadelemizi verip ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. İnşallah bu hafta taraftarımızı sevindirmek istiyoruz."

Kaynak: AA