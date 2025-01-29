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Bodrum'da Yelken Ligi Ilca Sınıfı Türkiye Şampiyonası Başladı

Bodrum'da Yelken Ligi Ilca Sınıfı Türkiye Şampiyonası Başladı
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Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları, Bodrum'da ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası olarak başladı. 155 sporcunun katıldığı yarışlarda, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde rekabet sürüyor. Şampiyona, 2 Şubat'ta sona erecek.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi'nde ILCA sınıfı Türkiye Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

TYF Yelken Ligi 2. Ayak Yarışları adı altında yapılan şampiyonaya katılan sporcular, İçmeler mevkisi açıklarında kurulan parkurda yelken açtı.

Organizasyonda, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 kategorilerinde 155 sporcu mücadele ediyor.

Milli takım seçme statüsündeki yarışlarda sporcular, en iyi dereceyi elde etmek için çaba harcıyor.

Farklı hava koşullarında yelkencilerin rekabetine sahne olacak şampiyona, 2 Şubat'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA / Osman URAS - Spor
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