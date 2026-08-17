Bodrum'da Plaj Voleybolu Şenliği Sona Erdi

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Akyarlar Fenerburnu Halk Plajı'nda 14-16 Ağustos'ta gerçekleştirilen şenliğin son gününde final maçları oynandı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu organizasyonunda, B.B. Bodrumspor Voleybol Şubesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinliğin kapanış maçında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de sahaya çıktı.

Kapanış maçının ardından üçüncülük karşılaşması oynanırken, finale kalan ekipler şampiyonluk için mücadele etti.

Şenliğe teknik destek, hakem kadrosu ve oyuncu desteği sağlayan B.B. Bodrumspor Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Türk ile B.B. Bodrumspor Voleybol Şubesi Başantrenörü Adnan Kıstak da karşılaşmaları takip etti.

Turnuvada Limoni dördüncü, Beach Legends üçüncü, Yavrum Benim ikinci olurken, şampiyonluğu Fener Burnu kazandı.

Üç gün boyunca sporseverleri Akyarlar Fenerburnu Halk Plajı'nda buluşturan organizasyon, ödül töreniyle tamamlandı.

Başkan Mandalinci, turnuvaya katılan sporculara hatıra madalyası, ilk 4'e giren takımlara ise kupa ve madalyalarını verdi.

Kaynak: AA