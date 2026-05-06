Haberler

14. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nın kortej yürüyüşü yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 14. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları, kortej yürüyüşü ile başladı. 11 ülke ve 25 kulüpten 238 sporcu, bando eşliğinde yürüdü. Bodrum’un spor organizasyonları ile ön plana çıktığını belirten yetkililer, sporu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrum spor Yelken Şubesi ve Bodrum Ticaret Odası tarafından düzenlenen yarışlar öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçeye gelen 11 ülke 25 kulüpten 238 sporcu, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, burada yaptığı konuşmada, ilçede Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcuları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum'un sadece turizmle değil spor organizasyonlarıyla da öne çıkan bir kent olduğunu belirten Özsert, belediye olarak sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade etti.

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ise sporculara başarılar diledi.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk de sporculara güzel bir dostluk kurmaları temennisinde bulunarak, organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından her ülkeden bir sporcu ile protokol üyeleri, gökyüzüne mavi beyaz balon bıraktı. Yarışlar, yarın hava şartlarına göre hakem komitesinin belirleyeceği saatte başlayacak.

İçmeler Yelken Kulübü'nde düzenlenecek yarışlar, 10 Mayıs'ta ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap

Galatasaray'ı elinin tersiyle itti

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor
Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim

Şampiyonluk için geliyorlar! İşte listesinden ilk 5 isim