14. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nın kortej yürüyüşü yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrum spor Yelken Şubesi ve Bodrum Ticaret Odası tarafından düzenlenen yarışlar öncesi kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçeye gelen 11 ülke 25 kulüpten 238 sporcu, bando eşliğinde Marina Çarşısı'ndan başlayıp Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, burada yaptığı konuşmada, ilçede Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcuları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum'un sadece turizmle değil spor organizasyonlarıyla da öne çıkan bir kent olduğunu belirten Özsert, belediye olarak sporu ve sporcuları her zaman desteklediklerini ifade etti.

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk ise sporculara başarılar diledi.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Hadi Türk de sporculara güzel bir dostluk kurmaları temennisinde bulunarak, organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından her ülkeden bir sporcu ile protokol üyeleri, gökyüzüne mavi beyaz balon bıraktı. Yarışlar, yarın hava şartlarına göre hakem komitesinin belirleyeceği saatte başlayacak.

İçmeler Yelken Kulübü'nde düzenlenecek yarışlar, 10 Mayıs'ta ödül töreniyle sona erecek.