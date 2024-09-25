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Bodrum Basketbol, Avrupa Kupası'nda Gruplara Kaldı

Bodrum Basketbol, Avrupa Kupası'nda Gruplara Kaldı
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YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında GiroLive Panthers Osnabrück'unu 70-66 yenerek gruplara yükseldi. İlk maçta da rakibini 78-36 mağlup etmişti.

Salon: Bodrum

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Andrea Bongiorni (İtalya)

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol : Thomas 15, Melis Gülcan 4, Aslı Çil, Fatma Nur Şimşek 4, Ferrari 9, Başak Gemalmaz, Pelin Bilgiç 5, Juskaite 7, Gizem Tüzün, Yağmur Taşar 11, Krajisnik 15

GiroLive Panthers Osnabrück: Sudhoff 16, Lytle 1, Costa 13, Spatzier 3, Klug 2, Niedzwiedzka 2, Paulsson 3, Cuic 6, Rollerson 4, Landwehr 2, Monpierre 14

1. Periyot: 18-16

Devre: 38-25

3. Periyot: 60-44

Beş faulle oyundan çıkan: 37.51 Cuic (GiroLive Panthers Osnabrück)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını 70-66 yenerek organizasyonda gruplara kaldı.

Bodrum Basketbol, eleme turunun ilk maçında da deplasmanda rakibini 78-36 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

Basketbol Bodrum Kadın Spor

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