Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi
Norveç ekibi Bodo/Glimt'in savunma oyuncusu Fredrik Björkan, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarının coşkusuna hayran kaldığını belirten Björkan, "Galatasaray taraftarlarının, Liverpool'un kaldığı otelin önünde havai fişekler patlattığı videoyu izledim. Bu tamamen çılgınca. Korkuyoruz. Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Bodo/Glimt'in 27 yaşındaki sol beki Fredrik Björkan, maç öncesi Norveç basınına konuştu. Deneyimli futbolcu, Türk taraftarların yarattığı atmosferden çekindiklerini ancak bu durumun aynı zamanda onları motive ettiğini söyledi.

"HAVAİFİŞEKLERİ GÖRDÜM; ÇILGINCA!"

Galatasaray taraftarının tutkusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Björkan, "Galatasaray taraftarlarının, Liverpool'un kaldığı otelin önünde havai fişekler patlattığı videoyu izledim. Bu tamamen çılgınca. Korkuyoruz. Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi. Galatasaraylıların bize de aynısını yapıp yapmayacağını heyecanla bekliyoruz" dedi.

"KULAK TIKACI TAKACAĞIZ"

Olası bir "havaifişekli karşılama" ihtimaline karşı önlem alacaklarını söyleyen Norveçli futbolcu, "En azından bunun olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden uyurken kulak tıkacı takacağız. Uyumaya çalışacağız ama biraz zor olabilir" ifadelerini kullandı.

"PERFORMANSIMIZ DÜŞMEZ"

Björkan, bu tarz olayların performanslarını olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Böyle bir şey yaşayınca performansınız düşmez aslında. Hemen ardından uyuyabilirseniz pek bir zararı olmaz. Bu futbolun kesinlikle ilginç bir yanı" dedi.

"ALIŞTIĞIMIZIN DIŞINDA BİR ATMOSFER OLACAK"

Galatasaray'ın stadyumundaki ses düzeyine dikkat çeken oyuncu, "Galatasaray'ın stadında sesin ne kadar yüksek olabileceğini duymuştuk. Sanırım alıştığımızın dışında bir atmosferde oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"EĞLENCELİ OLACAK!"

Takımının Şampiyonlar Ligi performansına da değinen Björkan, "Çok iyi başladık, iyi savaştık. Özellikle Tottenham'a karşı evimizde harikaydık. Kazanamamış olmamız üzücü ama tüm sonbahar boyunca çok eğlenceli maçlar oynayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
