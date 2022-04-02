Bocce sporcusu iki kız kardeş, yeni madalyalar için form tutuyor

Dünyanın en eski spor dallarından biri olarak bilinen boccede dünya şampiyonlukları ve birçok dereceleri bulunan Buket ile İnci Ece Öztürk kardeşler, bu yıl katılacakları 4 büyük uluslararası organizasyonda da başarılı olmayı hedefliyor.

Bocce sporcusu iki kardeş, Bursa'da Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda haftanın 6 günü antrenmanlarını sürdürüyor.

Hasanağa TOKİ İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu kardeşlerden 20 yaşındaki Buket Öztürk, AA muhabirine, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıfa devam ettiğini söyledi.

2018 ve 2021'de dünya şampiyonu olduğunu belirten Buket, "2019'da da Dünya Kupası şampiyonluğum var. Çok genç yaşta dünya şampiyonluğu elde ettiğim için gerçekten büyük ses getirdi. Zorlukları da aşarak şampiyon olduk." dedi.

Genelde top ve koşu antrenmanları yaptıklarını, bazen ağırlık çalıştıklarını dile getiren Buket, mental antrenmanlarının da olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Hem antrenmana hem okula hem de sosyal hayatımıza zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bu biraz yorucu ama yine de pes etmeden devam ediyoruz. Bu yıl ilk olarak haziranda Cezayir'de Akdeniz Oyunları var. İlk defa Akdeniz Oyunları'na katılacağım için şampiyonluğumu orada da devam ettirmek istiyorum. Orada da madalya kazanmak istiyorum. Arkasından ABD'de Dünya Oyunları var. Daha sonrasında Fransa'da Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası var. Hedefimiz tekrar şampiyon olmak, unvanımızı korumak ve oralarda İstiklal Marşı'mızı okutmak."

İnci Ece: "Unvanımı korumak istiyorum"

Kardeşlerden 25 yaşındaki İnci Ece Öztürk, Dünya Oyunları, Akdeniz Oyunları ve Dünya Kupası'nda pek çok tarihi başarıyı Türkiye'ye kazandırdığını anlattı.

İnci Ece, 23 yaş altı dünya rekortmeni olduğunu belirterek, "BUÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunuyum. Aynı okulda yüksek lisansımı beden eğitimi ve spor üzerine tamamladım, doktoraya da devam ediyorum. Yaptığım işin akademik kısmına gerçekten önem veriyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, haftanın 2-3 günü topla teknik çalışma yaptıklarını, geri kalan günlerde kondisyon amaçlı fiziksel antrenmanlara devam ettiklerini bildirdi.

Bocceye başladığı 2009'dan bu yana antrenör Yılmaz Güzelocak ile çalıştığını söyleyen İnci Ece, şunları kaydetti:

"Akdeniz Oyunları şampiyonluğum var. Öncelikle bu sene de unvanımı korumak istiyorum. Ardından Dünya Oyunları'nda ilk kez yarışacağım. Orada da ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmek istiyorum. Artık finalden, hatta altın madalyadan başka bir şey bizi mutlu etmiyor. En son İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda bunu yaşadım. Son saniyede dünya şampiyonluğunu kaçırdım. Gümüş madalya ile mutlu olmadığımı acı bir şekilde deneyimledim. Bu sene tamamen altın madalya hedefliyoruz. Şu anda gayet iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Kapalı bir sahamız olmadığı için, kışın daha çok kondisyon hedefli çalıştık. Karda kışta teknik antrenmanlarımızı da yapmaya çalıştık. Şu an için durumumuz iyi. Umut vadettiğimizi düşünüyorum. Artık belli bir seviyeye gelmiş sporcularız. Altın madalyanın gelmemesi için bir sebep yok."

Güzelocak: "Dünya rekorları kırmak istiyoruz"

Bocce Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Güzelocak, iki sporcunun da çok çalışkan ve azimli olduklarına dikkat çekti.

İki sporcusunun 2017'den beri boccede dünya dereceleri elde ettiklerine değinen Güzelocak, "Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda Buket Öztürk şampiyon, ablası İnci Ece Öztürk ikinci oldu. Bu sene de çok yoğun bir programımız var. Çok yoğun çalışıyoruz. Rakiplerimiz çok güçlü. Fakat biz de unvanımızı korumaya çalışıyoruz. Skorlarımızı artırarak dünya rekorları kırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, yeni madalyalar getirebilmek." şeklinde konuştu.

Tesisleşmenin önemini de vurgulayan Güzelocak, bu sporun genelde spor salonlarında yapıldığını, yurt dışındaki rakiplerinin daha kapsamlı tesislerde hazırlandığını, şartların eşit olması halinde çok daha başarılı sonuçlar alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.